24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Ла Лига организовала онлайн-турнир FIFA 20 среди испанских клубов

- Читати новину українською

Все клубы Ла Лиги дали согласие на участие в виртуальном футбольном турнире. Так оригинально футболисты нашли способ заполнить большой перерыв в чемпионате, который стал вынужденным из-за пандемии коронавируса.

Такая идея возникла после того, как онлайн-матч сыграли между собой в FIFA 20 форвард Бетиса Борха Иглесиас и защитник Севильи Серхио Регилон. Поединок транслировали на Twitch, этот виртуальный матч вживую смотрели 60 тысяч фанатов.

Читайте также Европейские топ-чемпионаты могут потерять до 4 миллиардов евро из-за коронавируса

Иглесиас победил со счетом – 6:5. После встречи Борха написал в своем твиттере, что рад победить первое виртуальное дерби и выразил надежду, что зрителям понравился матч.

Спасибо всем вам, кто присоединился к этому безумию. Мы надеемся, что вам понравилось. Очень сильно поощряем смотреть такие виртуальные матчи дальше, пока такая ситуация в мире,
– прокомментировал в своем твиттере игрок.

Севильское дерби должно было состояться 15 марта в рамках 28-го тура Ла Лиги, однако 12 марта чемпионат был прекращен из-за коронавируса.

Первыми такое решение вопроса отсутствия футбола предложил английский футбольный клуб из Лиги 2 "Лейтон Ориент". Они подали идею организовать турнир по FIFA20 среди 64 европейских клубов.

На такую инициативу откликнулись уже 59 участников. Полный список команд-участниц они обнародовали на своей странице в твиттере. Кстати, в турнире изъявили принять участие нынешние чемпионы Англии – "Манчестер Сити".

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Сколько людей умерло от гриппа в Украине
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Киберспорт Новости Спорта Техно Ла Лига Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:00 Украинский футболист Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии
Софія Кулай
18 марта 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
17 марта 17:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
18 марта 20:20 Чисора готов сразиться с Усиком при пустых трибунах – дерзкое заявление британца
Юрій Семенюк
18 марта 16:03 Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук