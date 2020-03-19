Ла Лига организовала онлайн-турнир FIFA 20 среди испанских клубов

Все клубы Ла Лиги дали согласие на участие в виртуальном футбольном турнире. Так оригинально футболисты нашли способ заполнить большой перерыв в чемпионате, который стал вынужденным из-за пандемии коронавируса.

Такая идея возникла после того, как онлайн-матч сыграли между собой в FIFA 20 форвард Бетиса Борха Иглесиас и защитник Севильи Серхио Регилон. Поединок транслировали на Twitch, этот виртуальный матч вживую смотрели 60 тысяч фанатов.

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Иглесиас победил со счетом – 6:5. После встречи Борха написал в своем твиттере, что рад победить первое виртуальное дерби и выразил надежду, что зрителям понравился матч.

Спасибо всем вам, кто присоединился к этому безумию. Мы надеемся, что вам понравилось. Очень сильно поощряем смотреть такие виртуальные матчи дальше, пока такая ситуация в мире,

– прокомментировал в своем твиттере игрок.

Nos hemos llevado el derbi virtual. Muy contento por el gol de la victoria @RealBetis

Espero que hayáis disfrutado. Así el #quedateencasa se hace más ameno.

Un abrazo a todos — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) March 15, 2020

Севильское дерби должно было состояться 15 марта в рамках 28-го тура Ла Лиги, однако 12 марта чемпионат был прекращен из-за коронавируса.

Первыми такое решение вопроса отсутствия футбола предложил английский футбольный клуб из Лиги 2 "Лейтон Ориент". Они подали идею организовать турнир по FIFA20 среди 64 европейских клубов.

️ Just to keep everyone up to date...



We're working hard to get everything sorted, and will be in touch with all clubs tomorrow.



We can confirm that we are looking for the First Round to start this *Sunday*



Which game are you most looking forward to? #UltimateQuaranTeam pic.twitter.com/RqQ9q6JXhO — Leyton Orient (@leytonorientfc) March 18, 2020

На такую инициативу откликнулись уже 59 участников. Полный список команд-участниц они обнародовали на своей странице в твиттере. Кстати, в турнире изъявили принять участие нынешние чемпионы Англии – "Манчестер Сити".

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