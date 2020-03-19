Ла Лига организовала онлайн-турнир FIFA 20 среди испанских клубов
Все клубы Ла Лиги дали согласие на участие в виртуальном футбольном турнире. Так оригинально футболисты нашли способ заполнить большой перерыв в чемпионате, который стал вынужденным из-за пандемии коронавируса.
Такая идея возникла после того, как онлайн-матч сыграли между собой в FIFA 20 форвард Бетиса Борха Иглесиас и защитник Севильи Серхио Регилон. Поединок транслировали на Twitch, этот виртуальный матч вживую смотрели 60 тысяч фанатов.
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Иглесиас победил со счетом – 6:5. После встречи Борха написал в своем твиттере, что рад победить первое виртуальное дерби и выразил надежду, что зрителям понравился матч.
Спасибо всем вам, кто присоединился к этому безумию. Мы надеемся, что вам понравилось. Очень сильно поощряем смотреть такие виртуальные матчи дальше, пока такая ситуация в мире,
– прокомментировал в своем твиттере игрок.
Севильское дерби должно было состояться 15 марта в рамках 28-го тура Ла Лиги, однако 12 марта чемпионат был прекращен из-за коронавируса.
Первыми такое решение вопроса отсутствия футбола предложил английский футбольный клуб из Лиги 2 "Лейтон Ориент". Они подали идею организовать турнир по FIFA20 среди 64 европейских клубов.
На такую инициативу откликнулись уже 59 участников. Полный список команд-участниц они обнародовали на своей странице в твиттере. Кстати, в турнире изъявили принять участие нынешние чемпионы Англии – "Манчестер Сити".
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