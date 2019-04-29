"Люблю тебя": Свитолина с бойфрендом опубликовали чувствительное фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, показали в своем инстаграме совместное фото на фоне неба.

Элина и Гаэль уже довольно давно ведут совместную страницу в соцсети.

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Там они часто публикуют мотивационные спортивные видео, совместные тренировки и фото с отдыха. Они заявляют, что им нравится делиться своим счастьем.

Мы с Эли счастливы, правда. Мы нашли друг друга, полные любви. За всем этим стоит много посланий о счастье,

– рассказал Гаэль Монфис, пишет издание Le Parisien.

Недавно они показали опубликовали совместное чувственные фото на фоне неба. Подписала его звездная пара так: "Люблю тебя 3000".

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