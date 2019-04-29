"Люблю тебя": Свитолина с бойфрендом опубликовали чувствительное фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, показали в своем инстаграме совместное фото на фоне неба.
Элина и Гаэль уже довольно давно ведут совместную страницу в соцсети.
Читайте также: Свитолина с бойфрендом ведут совместную страницу в Instagram: романтические фото и видео
Там они часто публикуют мотивационные спортивные видео, совместные тренировки и фото с отдыха. Они заявляют, что им нравится делиться своим счастьем.
Мы с Эли счастливы, правда. Мы нашли друг друга, полные любви. За всем этим стоит много посланий о счастье,
– рассказал Гаэль Монфис, пишет издание Le Parisien.
Недавно они показали опубликовали совместное чувственные фото на фоне неба. Подписала его звездная пара так: "Люблю тебя 3000".
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ ЭЛИНЕ СВИТОЛИНЕ: