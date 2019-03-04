Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24

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Караваев празднует гол в ворота "Ворсклы"
Караваев празднует гол в ворота "Ворсклы" / Фото Дмитрия Смольенко

20-й тур чемпионата Украины оказался не слишком богатым на голы. На двенадцать команд – лишь одиннадцать голов. При этом два из них – с пенальти.

Но тур не обошелся и без красивых голов. Футболисты пытались продемонстрировать индивидуальное мастерство, а команды – комбинации.

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Предлагаем читателям Спорт24 выбрать лучший гол 20-го тура УПЛ. К участию в голосовании не приобщены два гола с пенальти (Марлоса за "Шахтер" и Вакуленко за "Арсенал-Киев"), а также автогол Мегремича в матче "Карпаты" – "Львов".

Проголосовать можно за гол Кендзеры, Буяльского (оба "Динамо"), Картушова ("Десна"), Силаса, Громова, Караваева (все – "Заря"), Зубкова ("Мариуполь") или Банады ("Александрия").

Голосование за лучший гол 20-го тура УПЛ
Примечание. Если видео в голосовании не открывается, его можно посмотреть на YouTube

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Александрия ФК Мариуполь ФК Десна ФК Заря УПЛ
Источник: 24 Канал
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