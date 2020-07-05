Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз доказал, что является мастером пенальти. Его удачные действия не остались в стороне, но и не помогли команде избежать поражения.

В рамках 38 тура Сегунды "Овьедо" Лунина отправился в гости к лидеру Сегунды Кадису, пишет 24 канал.

Стоит прочитать: Украинец голом за две минуты в европейском чемпионате помог клубу одержать победу: видео

Отраженный пенальти украинца

Лунин уже традиционно вышел в стартовом составе своей команды.

Свое первое место хозяева начали доказывать с первых минут. Активная игра привела к тому, что в ворота "Овьедо" был назначен пенальти уже на 12-й минуте встречи, но Андрей Лунин в красивом прыжке парировал удар от Алекса Фернандеса.

Подчеркнем, что это уже пятый отраженный пенальти для Лунина в Испании (два в составе "Леганес" и три – в "Овьедо"), и это не считая серии 11-метровых ударов.

Правда, впоследствии "Кадис" забил дважды и победил команду вратаря сборной Украины, таким образом "Овьедо" продолжает находиться в опасной зоне вылета испанской Сегунды.

В январе 2020 году на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".

Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Куртуа в следующем сезоне.

Обзор встречи Кадис – Овьедо