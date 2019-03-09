"Мариуполь" и "Черноморец" разошлись миром: видео

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Мариуполь – Черноморец: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Мариуполь – Черноморец видео голов / fcmariupol.com

"Мариуполь" в домашнем матче против "Черноморца" открыл 21 тур украинской Премьер-лиги. Команды разошлись сухой ничьей.

Мариуполь – Черноморец 0:0

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"Мариуполь" до этого матча еще не гарантировал себе попадание в топ-6, которое позволит в последующие месяцы побороться за Лигу Европы. Поэтому для хозяев игра имела принципиальное значение. Зато практически лишен турнирной мотивации "Черноморец". Одесситы борются за выживание, чтобы в следующем сезоне выступать в УПЛ.

В первом тайме более опасными были именно "моряки", однако гостям не хватало завершающего паса. За весь первый тайм "моряки" не нанесли ни одного удара по воротам "Мариуполя". Хозяева поля также не отличились необычайной активностью. За 45 минут им удалось нанести только один удар.

Мариуполь – Черноморец – обзор первого тайма

После перерыва преимуществом владели именно подопечные Александра Бабича. Валерию Федорчуку даже удалось забить гол после штрафного в исполнении Зубкова. Однако арбитр зафиксировал офсайд. На 78 минуте у "азовцев" возник еще один опасный момент. Пихаленок чрезвычайно опасно выполнил штрафной, однако Литовченко парировал удар.

До конца матча команды так и не смогли огорчить друг друга и разошлись миром.

Благодаря ничейному результату "Мапиуполь" набрал 29 очков и продолжает находиться на 5 месте. Однако главные преследователи "азовцев" "Ворскла", "Десна" и "Львов" проведут свои матчи позже и могут опередить "Мариуполь". "Черноморец" с 16 очками находится на 11 месте и проигрывает три балла "Олимпику".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Черноморец ФК Мариуполь
Источник: 24 Канал
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