Мариуполь – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Мариуполь - Динамо Киев: где смотреть онлайн матч 13 апреля 2019
Мариуполь – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" в рамках 24-го тура чемпионата Украины будет играть с "Мариуполем". Матч состоится в Мариуполе и его можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Домашние матчи "Мариуполя" в этом сезоне транслируют телеканалы "Футбол 1/2". Эту игру покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 13:55, игра начнется в 14:00.

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Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Программа начнется 13:30, а также выйдет после игры.

Поединок "Мариуполь" – "Динамо" будет доступен для просмотра онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 грн.

Сейчас "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от "Шахтера" на семь очков. "Мариуполь" удерживает четвертое место, которое гарантирует участие в квалификации Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо УПЛ ФК Мариуполь
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