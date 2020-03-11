Мать детей легендарного боксера Мейвезера найдена мертвой в собственном автомобиле

Джози Харрис, мать троих детей боксера Флойда Мейвезера, была найдена мертвой в собственной машине на территории своего дома в США. 40-летнюю женщину обнаружила полиция после поступления звонка.

По данным TMZ, полиция не считает смерть подозрительной. Она была найдена в Валенсии, штат Калифорния, 9 марта вечером.

Читайте также Богатейшему боксеру мира Флойду Мейвезеру – 43: топ-5 самых прибыльных его поединков

Мейвезер отсидел два месяца в тюрьме, когда в 2010 году был осужден за нападение на Харрис. В интервью USA Today в 2017 году Харрис выразила сожаление по поводу своего времени с Мейвезером.

Я была избитой женщиной. Мне было неловко говорить, что я избитая женщина. Мне было стыдно. Я чувствовала, что это моя вина. Что я делала? Я не понимала, что такое избитая женщина в то время. Теперь я знаю, что у меня были очень неблагополучные, враждебные отношения и я стала жертвой домашнего насилия,

– сказала тогда Харрис.

Мейвезер однажды заявил в интервью, что его действия были вызваны тем, что Харрис принимала наркотики. Она отвергла обвинения и ответила судебным иском на 20 миллионов долларов.