Перенесенный на 1 июля матч 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Команде из Львова будет засчитано техническое поражение (3:0).

О том, что поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится, официально сообщает сайт УПЛ.

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Как накажут "Карпаты"

В УПЛ назвали причиной отмены матча – отсутствие финансовой возможности у "Карпат" выехать на указанную игру в Мариуполь.

Об этом ранее сообщал Спорт 24 и львовский клуб.

В случае пропуска еще одного поединка чемпионата "Карпаты" будут исключены из УПЛ.

"Учитывая предоставленную информацию, Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала ФК "Карпаты", что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований", – говорится в сообщении.

Следующий календарный матч "львы" также должны сыграть на выезде с "Мариуполем".

Впервые игра была перенесена из-за вспышки COVID-19 в "Карпатах". Клубы договорились, что два матча пройдут в Мариуполе.

Что происходит в "Карпатах"

29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.

"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", которая согласно документам, принадлежит Кате Парпи.

СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.

Смалийчуку будто бы не удалось наладить контакт с другой стороной.

"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время новый владелец Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.