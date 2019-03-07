Матч "Черноморец" – "Александрия" неожиданно перенесено на 16 марта: известно причину

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Матч Черноморец – Александрия перенесен
Матч Черноморец – Александрия перенесен / Фото из открытых источников

Дирекция Премьер-лиги Украины приняла решение перенести проведение матча 22 тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Александрия" с 17-го на 16 марта.

"Черноморец" обратился к Премьер-лиге с просьбой о переносе, в связи с проведением 17 марта 10-го Одесского международного марафона, из-за чего будет перекрыто движение автотранспорта по улице Маразлиевской, которая является единственной автодорогой к стадиону "Черноморец".

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Встреча должна была состояться 17 марта, но перенесена на 16-е. Начало – в 14:00.

На данный момент "Черноморец" занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Украины. В активе команды 15 очков. "Александрия" находится на 3-й позиции, заработав 37 очков.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" может быть перенесен на 7 апреля.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Черноморец ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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