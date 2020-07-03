В" Металлурге" Запорожье вспышка COVID-19: матч с "Рухом" не состоится
Футбольный клуб "Металлург" Запорожье сообщил о вспышке COVID-19. Матч Первой лиги между "Металлургом" и "Рухом" перенесен.
Директор "Металлурга" Максим Лупашко подтвердил, что в команде распространился коронавирус. Об этом информирует Tribuna.com.
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"Да, есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения", – заявил Лупашко.
Это стало причиной, почему "Металлург" попросил руководство ПФЛ перенести матч с "Рухом", который был запланирован на 4 июля.
Пока информацию о количестве больных не подтвердили.
"Металлург" приехал на матч во Львов
"Рух" информирует, что "Металлург" узнал о положительных результатах на коронавирус, приехав во Львов.
"Запорожцы мгновенно известили об этом дирекцию ПФЛ и наш клуб, обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу", – говорится в сообщении.
"Рух" согласился на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" – "Металлург" не состоится 4 июля и перенесен на неопределенный срок.