На соревнованиях по кроссу под Харьковом гонщица 15 раз перевернулась на автомобиле: видео

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области в финале чемпионата Украины по кроссу автомобиль 15 раз перевернулся на трассе во время гоночного заезда.

По словам свидетелей происшествия, за рулем машины находилась девушка, которую зовут Юлия Гриценко, пишет NewsRoom.

Читайте также: Форвард "Арсенала" попал в аварию на Lamborghini ценой в 313 тысяч евро: фото и видео

После аварии автогонщицу сразу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Однако, в последствии, первый диагноз не подтвердился и фактически пострадавшая отделалась ушибами.

Страшная авария на чемпионате Украины по автокроссу: смотрите видео

Спортсменка рассказала, что эта гонка стала для нее дебютной в автомобильном кроссе. Ранее она уже принимала участие в соревнованиях по ралли и слалому, а также завоевала бронзовую медаль чемпионата Украины по мини-ралли.

Это был мой первый опыт такой контактной борьбы. Получалось неплохо, в первом заезде я с последней позиции сместилась на четвертую, затем смогла подняться на третью строчку. Но когда заехала на горку, почувствовала, что машина начала очень резко скользить. Это был опасный участок трассы из-за резкого закрытого поворота. Места не хватило, чтобы удержать машину. В результате ударилась о бруствер и "поймала крышу",

– рассказала Юлия.

Также, по словам девушки, от серьезных травм его спасла надежная система безопасности каркаса, пятиточечные ремни и защита шеи. Да и чрезвычайные службы, и организаторы соревнований быстро пришли на помощь спортсменке.