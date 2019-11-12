На соревнованиях по кроссу под Харьковом гонщица 15 раз перевернулась на автомобиле: видео

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Юлия Гриценко
Юлия Гриценко / NewsRoom

В селе Черкасская Лозовая Харьковской области в финале чемпионата Украины по кроссу автомобиль 15 раз перевернулся на трассе во время гоночного заезда.

По словам свидетелей происшествия, за рулем машины находилась девушка, которую зовут Юлия Гриценко, пишет NewsRoom.

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После аварии автогонщицу сразу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Однако, в последствии, первый диагноз не подтвердился и фактически пострадавшая отделалась ушибами.

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Спортсменка рассказала, что эта гонка стала для нее дебютной в автомобильном кроссе. Ранее она уже принимала участие в соревнованиях по ралли и слалому, а также завоевала бронзовую медаль чемпионата Украины по мини-ралли.

Это был мой первый опыт такой контактной борьбы. Получалось неплохо, в первом заезде я с последней позиции сместилась на четвертую, затем смогла подняться на третью строчку. Но когда заехала на горку, почувствовала, что машина начала очень резко скользить. Это был опасный участок трассы из-за резкого закрытого поворота. Места не хватило, чтобы удержать машину. В результате ударилась о бруствер и "поймала крышу",
– рассказала Юлия.

Также, по словам девушки, от серьезных травм его спасла надежная система безопасности каркаса, пятиточечные ремни и защита шеи. Да и чрезвычайные службы, и организаторы соревнований быстро пришли на помощь спортсменке.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Авто Аварии и ДТП
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