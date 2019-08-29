Нам удалось до 2000 долларов повысить оплату тренеров: Жданов покинул Минмолодежспорта

22 Читати новину українською
Игорь Жданов
Игорь Жданов / facebook.com/zhdanovihor

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов покинул свой пост. В своем Facebook Жданов подвел итоги работы в должности главы Минмолодежспорта.

Жданов заявил, для него, как министра, было принципиальным создание условий для качественной подготовки национальных сборных команд на государственном уровне. "А это включает в себя все: современный инвентарь, бесперебойное финансирование учебно-тренировочных сборов и поездок на соревнования, призовые, стипендии, оплату труда, спортивную инфраструктуру".

Читайте также: Бывший гендиректор СТБ может возглавить Министерство гуманитарной политики

При поддержке Правительства Арсения Яценюка, мне удалось вдвое повысить призовые за победы наших спортсменов на международных соревнованиях: чемпионатах Европы, мира, Европейских играх, Всемирных играх, Шахматной олимпиаде и т.д. Мы также повысили нормы питания, начали системно закупать современный инвентарь, которого годами не видели наши сборные команды.

При поддержке Правительства Владимира Гройсмана, совместно с НОК Украины и неравнодушными к спорту народными депутатами, нам удалось до 2000 долларов США (в грн, разумеется) в месяц повысить уровень оплаты труда выдающихся тренеров Украины. Это уже достойная и конкурентная зарплата. Мы вдвое до 15 прожиточных минимумов повысили стипендии Кабмина тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм,
– написал Жданов.

Игорь Жданов заявил, что для него было принципиально ликвидировать дискриминацию спортсменов с инвалидностью, "которые получали в десятки раз меньшее вознаграждение за победы на Паралимпийских играх, чем их коллеги и собратья из олимпийской семьи".

По его словам, сейчас спортсмены с инвалидностью получают такое же вознаграждение за успех на Паралимпиаде, как и за Олимпиаду: 125 000 долларов США за "золото", 80 000 долларов США за "серебро", 55 000 долларов США за "бронзу" (в грн, по курсу НБУ).

Кроме того, по словам Жданова, много усилий ушло на то, чтобы принять два решения Правительства о повышении зарплат тренерам-преподавателям ДЮСШ и другим работникам учреждений физической культуры и спорта на местах. "В 2017 году, по представлению Минмолодежспорта, мы подняли уровень оплаты труда тренеров ДЮСШ на 2 тарифных разряда. А в завершение моей каденции удалось провести еще одно важное решение об увеличении зарплат тренеров спортшкол на 20-70%".

Совместно с Федерацией баскетбола, Минмолодежспорта удалось ввести государственное финансирование программы строительства современных Дворцов спорта в областных центрах. Такое строительство уже начато и ведется в Ровно и Хмельницком. Совокупно в 2018-19 гг на это предусмотрены 350 млн грн.

Усилиями Минмолодежспорта и наших госпредприятий, мы начали реконструкцию спорткомплекса "Авангард" в Киеве, провели капитальный ремонт НСК "Олимпийский", обновили "Дворец спорта",
– сказал Жданов.

Жданов сказал, что уходит с поста с чистой совестью. Он заявил, что при его каденции бюджет спортивной сферы вырос на 340% с 823 млн в 2014 году до 3,6 млрд гривен в 2019.


Фото: Facebook Игоря Жданова

blog_ava
Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
сегодня
14192
Теги: Новости Спорта Спорт Министерство молодежи и спорта Игорь Жданов
Источник: Facebook Игоря Жданова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
28 августа 14:20 Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
Михайло Гема 156
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4645
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5190
Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
сегодня 13:14 Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
Михайло Гема 326
Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что нужно знать об этом
сегодня 10:31 Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что нужно знать об этом
5260
Новости
Больше новостей
Залиште відгук