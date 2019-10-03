Объявлен отбор в сборную Украины по киберфутболу: как попасть

Открыта регистрация на национальный отбор в сборную Украины по киберфутболу, которая будет участвовать в матчах Евро-2020

Как сообщалось ранее, Украина примет участие в отборе на чемпионат Европы по киберфутболу, финальная часть которого пройдет 9-10 июля 2020 года в Лондоне. Начиная со 2 октября стартовала регистрация на национальный отбор, по результатам которого будет создана сборная Украины, которая примет участие в турнире в дисциплине KONAMI's eFootball PES 2020.

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Шанс защищать честь нашей страны на одном из самых престижных турниров есть у каждого гражданина Украины, который достиг 16-летнего возраста и имеет украинский паспорт. Регистрация продлится до 20 октября по ссылке, при этом участие в соревнованиях абсолютно бесплатно.

Правила отбора

Отбор будет состоять из трех этапов, которые пройдут в ноябре текущего года.

Этапы первый и второй: он-лайн квалификация (5-6-го и 12-13 ноября), по итогам которой определятся восемь лучших игроков, которые выйдут в следующий раунд отбора.

Этап финальный: офф-лайн квалификация, которая состоится 30 ноября в Доме футбола в Киеве. По ее итогам определятся два победителя, которые получат статус официальных игроков национальной сборной команды Украины по киберфутболу в дисциплине PES (KONAMI's eFootball Pro Evolution Soccer 2020).

С регламентом квалификации можно ознакомиться по ссылке.

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Подарки и конкурсы

Все финалисты турнира получат призы и подарки от партнеров соревнований.

Кроме турнирной части, участников ожидает насыщенная конкурсная программа, где каждый сможет заявить о своих игровых навыках и продемонстрировать киберспортивный талант. Система конкурсов будет обнародована дополнительно.