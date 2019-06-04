Очередной клуб УПЛ может не получить лицензию на следующий сезон

72 Читати новину українською
Очередной клуб УПЛ может не получить лицензию
Очередной клуб УПЛ может не получить лицензию / facebook.com/arsenal1925kyiv

Футбольный клуб "Арсенал-Киев", который по итогам сезона 2018/2019 занял последнее место в чемпионате Украины, не получил лицензию на следующий сезон.

Аттестационный комитет Украинской ассоциации футбола отказал в выдаче аттестата донецкому "Олимпику". Следовательно, "канониры" несмотря на то, что вылетели напрямую в Первую лигу получили шанс остаться в УПЛ.

Это интересно: Легенда "Динамо" остро высказался о натурализации: Вообще перестану смотреть сборную Украины

В свою очередь известный украинский комментатор Виктор Вацко информирует, что "Арсенал-Киев" также не получил аттестацию и не сможет сыграть в УПЛ.

С одной стороны читаю, что вместо "Олимпика" в УПЛ следующего сезона будет играть "Арсенал". С другой – сразу два источника, независимо друг от друга, утверждают, что "Арсенал", как и "Олимпик", на данный момент тоже не прошел аттестацию. Источникам нет оснований не верить,
– написал Вацко в Twitter.

Как известно, "Карпаты" и "Черноморец" сыграют переходные матчи с "Волынью" и "Колосом" за право играть в УПЛ. Чемпионом Украины сезона 2018/2019 стал донецкий "Шахтер".

blog_ava
Иван Приходько и Владимир Петровец: что известно об убийцах 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова
сегодня
2484
Теги: УПЛ Новости Спорта Спорт Футбол ФК Арсенал-Киев
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина предстала в новом горячем образе: яркие фото
сегодня 17:19 Свитолина предстала в новом горячем образе: яркие фото
131
Звездным боксерам запретят видеться с известным певцом Дрейком
сегодня 15:41 Звездным боксерам запретят видеться с известным певцом Дрейком
102
Усик будет обязательным претендентом на бой против победителя пары Джошуа – Руис
сегодня 15:19 Усик будет обязательным претендентом на бой против победителя пары Джошуа – Руис
186
"Реал" официально купил звездного нападающего
сегодня 15:00 "Реал" официально купил звездного нападающего
141
Семилетний сын Ломаченко провел дебютный бой в боксе: появилось видео
сегодня 12:26 Семилетний сын Ломаченко провел дебютный бой в боксе: появилось видео
146
Новости
Больше новостей
Залиште відгук