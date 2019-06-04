Очередной клуб УПЛ может не получить лицензию на следующий сезон

Футбольный клуб "Арсенал-Киев", который по итогам сезона 2018/2019 занял последнее место в чемпионате Украины, не получил лицензию на следующий сезон.

Аттестационный комитет Украинской ассоциации футбола отказал в выдаче аттестата донецкому "Олимпику". Следовательно, "канониры" несмотря на то, что вылетели напрямую в Первую лигу получили шанс остаться в УПЛ.

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В свою очередь известный украинский комментатор Виктор Вацко информирует, что "Арсенал-Киев" также не получил аттестацию и не сможет сыграть в УПЛ.

С одной стороны читаю, что вместо "Олимпика" в УПЛ следующего сезона будет играть "Арсенал". С другой – сразу два источника, независимо друг от друга, утверждают, что "Арсенал", как и "Олимпик", на данный момент тоже не прошел аттестацию. Источникам нет оснований не верить,

– написал Вацко в Twitter.

Как известно, "Карпаты" и "Черноморец" сыграют переходные матчи с "Волынью" и "Колосом" за право играть в УПЛ. Чемпионом Украины сезона 2018/2019 стал донецкий "Шахтер".