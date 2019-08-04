ОМОН снова избил болельщиков в России, пострадали фанаты "Зенита": видео

В России второй раз за неделю ОМОН (мобильный отряд особого назначения) избил футбольных болельщиков. У санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между болельщиками "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.

Сейчас причины драки, которая состоялась 3-го августа, не известны. В 4-м туре российской Премьер-Лиги "Зенит" встречался с "Краснодаром". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

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"Зенит" выступил с заявлением после инцидента, произошедшего на стадионе "Газпром-Арена". В клубе заявили, что проведут расследование.

Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование этого инцидента, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем. Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя,

– говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 серпня 2019 р.

Журналист Дмитрий Зимин полагал, что конфликт мог возникнуть из-за ограждения.

С этого сезона она (ограда, – Спорт24) стоит в вираже и отгораживает тех, кто курит. Фанаты начали ее двигать (не сильно, ведь места очень мало), ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал и они тут же сорвались, по команде, как говорится, лысого секьюрити,

– написал журналист в Twitter.

Конфликт, судя по всему, ИЗ-ЗА ЗАБОРА! С этого сезона он стоит у виража и отгораживает курящих. Фанаты начали его двигать (не сильно, так как места очень мало), ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал и они тут же сорвались, по команде, как говорят, лысого секьюрити. Жесть! https://t.co/sGikeBmCOQ — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 августа 2019 г.

Ранее после матча в Ростове между местно командой и "Спартаком" у ОМОНовцев возник конфликт с фанатами московской команды.

Его начала не видно. Но на кадры камеры видеонаблюдения попал момент, когда так называемые правоохранители начинают бить фанатов, которые стоят к ним спиной в подтрибунном помещении.