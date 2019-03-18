Определились все участники первой и второй шестерок УПЛ

После сыгранного последнего матча 22-го тура УПЛ, команды были поделены на две шестерки. Первая из них будет бороться за еврокубки, в то время как вторая – за сохранение места в УПЛ.

Донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и "Александрия" еще заранее обеспечили себе попадание в топ-6. Как и "Арсенал-Киев" и "Черноморец" место в нижней шестерке. Относительно других команд, то все определялось в последних турах. Сначала шанс подняться в топ-6 потеряли "Олимпик" и "Карпаты". Впоследствии "Заря" обеспечила себе место в верхней части турнирной таблицы. Поэтому борьба велась между "Десной", "Львовом", "Мариуполем" и "Ворсклой". Первые две команды играли между собой, и львовяне сумели выиграть в Чернигове. "Мариуполь" не сумел обыграть "Карпаты", поэтому судьба еще одного места решалась в игре "Арсенал-Киев" – "Ворскла". До 89-й минуты полтавчане выигрывали, но пропустили с пенальти на последних минутах основного времени и сыграли в ничью. Поэтому шестое место занял "Мариуполь".

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Первая шестерка:

Шахтер

Динамо

Александрия

Заря

Львов

Мариуполь

Вторая шестерка:

Ворскла

Десна

Карпаты

Олимпик

Черноморец

Арсенал-Киев

Первые матчи будут сыграны уже 3 апреля. Их перенесли на будний день из-за выборов президента Украины.