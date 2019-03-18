Определились все участники первой и второй шестерок УПЛ

53 Читати новину українською
Определились все участники первой и второй шестерок УПЛ

После сыгранного последнего матча 22-го тура УПЛ, команды были поделены на две шестерки. Первая из них будет бороться за еврокубки, в то время как вторая – за сохранение места в УПЛ.

Донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и "Александрия" еще заранее обеспечили себе попадание в топ-6. Как и "Арсенал-Киев" и "Черноморец" место в нижней шестерке. Относительно других команд, то все определялось в последних турах. Сначала шанс подняться в топ-6 потеряли "Олимпик" и "Карпаты". Впоследствии "Заря" обеспечила себе место в верхней части турнирной таблицы. Поэтому борьба велась между "Десной", "Львовом", "Мариуполем" и "Ворсклой". Первые две команды играли между собой, и львовяне сумели выиграть в Чернигове. "Мариуполь" не сумел обыграть "Карпаты", поэтому судьба еще одного места решалась в игре "Арсенал-Киев" – "Ворскла". До 89-й минуты полтавчане выигрывали, но пропустили с пенальти на последних минутах основного времени и сыграли в ничью. Поэтому шестое место занял "Мариуполь".

Читайте также: "Ворскла" упустила победу над "Арсеналом" и вылетела из топ-6: видео

Первая шестерка:

Шахтер
Динамо
Александрия
Заря
Львов
Мариуполь

Вторая шестерка:

Ворскла
Десна
Карпаты
Олимпик
Черноморец
Арсенал-Киев

Первые матчи будут сыграны уже 3 апреля. Их перенесли на будний день из-за выборов президента Украины.

blog_ava
Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли
сегодня
2637
Теги: Новости Спорта Спорт УПЛ Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
сегодня 20:00 Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
13
Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
сегодня 18:09 Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
126
От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
сегодня 16:30 От модели до каратистки: интервью с Галиной Мельник
Станіслав Безушко 96
Горячие греческие фаны прервали дерби вечных врагов "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса": фото
сегодня 16:06 Горячие греческие фаны прервали дерби вечных врагов "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса": фото
15
Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
сегодня 15:00 Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук