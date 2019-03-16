От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить

На выходных 16-17 марта будут сыграны матчи, которые повлияют на борьбу за топ-6 в УПЛ. А также миланское дерби в Италии, возвращение Зидана в "Реал" и матч Коноплянки с новым тренером. О всех матчах – в материале Спорт24.

Суббота, 16 марту

Шальке – РБ Лейпциг

Начало: 16:30

Трансляция: MEGOGO

Среди недели "Шальке" потерпел унизительное поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. На поле за "кобальтовых" сыграл украинец Евгений Коноплянка. Он нанес единственный удар в створ ворот "МанСити" в этом матче. А уже после игры "Шальке" остался без главного тренера Доменико Тадески.

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На матч против "СБ Лейпциг" команду выведет Хуб Стевенс. Именно он будет спасать "Шальке", который в чемпионате Германии на четырнадцатый позиции. От зоны вылета команда из Гельзенкирхена на расстоянии четырех очков. При этом испытания для тренера не из простых – "быки" на третьей позиции в Бундеслиге.

Заря – Шахтер

Начало: 17:00

Трансляция: 2+2

"Заря" гарантировала себе попадание в топ-6. Как и "Шахтер". И противостояние между командами обещает быть острым. Обе команды (особенно их тренеры и руководство) находятся "на штыках". Поэтому рукопожатий Юрия Вернидуба и Паулу Фонсеки ни перед матчем, ни после ожидать не приходится.

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Реал – Сельта

Начало: 17:15

Трансляция: MEGOGO

"Реал" лишь третий, и имеет мало шансов на победу в чемпионате. "Сельта" вообще на восемнадцатой позиции и является одним из претендентов на вылет. Но интересным этот матч делает не это. А возвращение на тренерский мостик "Реала" Зинедина Зидана. Что покажут "сливочные" под его руководством уже в первом матче?

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Леганес – Жирона

Начало: 21:45

Трансляция: MEGOGO

"Леганес" в предыдущем матче довольно неплохо сыграл против мадридского "Атлетика". Единственный гол команда пропустила после добивания с пенальти. Сам удар с 11-метровой отметки взял украинский вратарь Андрей Лунин. Получит ли он шанс сыграть во втором матче подряд? Или опять уступит место Куэльяру. И сыграет ли за "Леганес" Василий Кравец?

Воскресенье, 17 март

Десна – Львов

Начало: 17:00

Трансляция: Футбол 1

Матч УПЛ, где сыграют два претендента на попадание в топ-6. Победитель гарантирует себе место в верхней части турнирной таблицы. При ничьей обе команды могут попасть в нижнюю шестерку.

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Карпаты – Мариуполь

Начало: 17:00

Трансляция: ZIK

"Мариуполь" пока в верхней части турнирной таблицы. Команде придется играть на выезде против "Карпат". Львовяне не слишком удачно выступают на своем поле (только одна победа). А поражение "Мариуполю" может оставить без борьбы за еврокубки и принципиальных соперников из "Львова".

Милан – Интер

Начало: 21:30

Трансляция: Футбол 2

Топ-матч выходных. Миланское дерби. "Милан" против "Интера". Какую еще вывеску здесь надо? Кроме того, что команды разделяет всего одно очко, и они на третьем ( "Милан") и четвертом месте ("Интер").