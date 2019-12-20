Озила удалили с PES 2020 Mobile в Китае из-за критики власти: детали скандала

Игрока лондонского "Арсенала" Месута Озила удалили из видеоигры PES 2020 Mobile в Китае. NetEase, что выдает игровые серии в Китае, удалила Месута сразу из трех игр.

Причиной стало то, что Месут Озил в своих соцсетях раскритиковал Китай за репрессии в отношении уйгуров, сообщает Independent.

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Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины, – Спорт24), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии. Они (Китай – Спорт24) сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей.

Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи заставляют жить с китайскими мужчинами. Но мусульмане молчат. Они не поднимают шум. Они оставили их. Разве они не знают, что позволять гонения – это и есть гонения?,

– написал Озил.

Кто такие уйгуры?Народ тюркского происхождения, проживающий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В сентябре 2018 года Human Rights Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения китайского региона Синьцзян.



По данным организации, в последние годы там массово и часто безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организовано постоянное видеонаблюдение, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита".

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В китайской интернет-компании NetEase заявили, что Озил своим сообщением "нарушил спортивный дух любви и мира".

Немецкий игрок Озил опубликовал в социальных сетях невероятное заявление о Китае. Этот язык ранил чувства китайских фанатов и нарушил спортивный дух любви и мира. Мы не понимаем, не берем и не прощаем этого!,

– заявили в NetEase.

Отметим, что после публикации Озила, который исповедует ислам, китайский государственный канал CCTV отменил трансляцию матча чемпионата Англии "Арсенал" – "Манчестер Сити".

Имя Озила убрали из поисковых систем, заблокировали соцсети и распустили фан-клуб игрока "М10", в котором находились около 30 тысяч человек.

Реакция "Арсенала", Китая и других

В "Арсенале", комментируя скандал, заявили, что написанное Озилом является только его мнением.

"Арсенал" должен прояснить свою позицию относительно комментариев Месута Озила в социальных сетях. Написанное Озилом является его личным мнением. Как футбольный клуб, "Арсенал" всегда придерживался принципа невмешательства в политику, – говорится в заявлении лондонского клуба, информирует The Guardian.

В то же время представитель МИД Китая Гэн Шуан считает, что Озил был введен в заблуждение. "Я не знаю, посещал ли мистер Озил Синьцзян лично, но, похоже, что он был введен в заблуждение фейковыми новостями. На его суждение повлияли ложные ремарки. Если у мистера Озила будет такая возможность, мы будем рады видеть его в Синьцзяне, чтобы он мог все увидеть своими глазами", – цитирует Гэн Шуана BBC.

Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал Озила. Он заявил, что правда победит.

Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут подвергнуть цензуре Месута Озила и матчи "Арсенала" весь сезон, но правда возьмет верх. Коммунистическая партия Китая не может скрывать от мира вопиющие нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий,

– написал Помпео.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 декабря 2019 г.

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Немецкий футбольный клуб "Кельн" решил приостановить строительство академии в Китае из-за скандала с Озилом. Сделка оценивалась в 1,8 миллиона евро.

Президент "Кельна" Вернер Вольф заявил газете Kölner Stadt-Anzeiger, что клуб решил отказаться от проекта "в текущей спортивной ситуации".

Бывший член совета директоров "Кельна", а теперь представитель совета клуба Штефан Мюллер-Ремер заявил, что команда сможет обойтись без Китая.

В Китае права человека массово игнорируются. Ситуация со слежкой еще хуже, чем мог себе представить Джордж Оруэлл. Я следил за развитием событий в Китае более 20 лет и был там несколько раз. Я знаю, о чем говорю. Вот почему я считаю, что "Кельн" не должен проявлять активность на этом рынке. Зарабатывать деньги любой ценой для меня не вариант.

Кроме того, что вообще сомнительно, можно ли там зарабатывать, есть более важные вещи, чем деньги. И как некоммерческая организация, которая социально активна, мы не можем поддерживать такую жестокую и тоталитарную диктатуру,

– заявил Мюллер-Ремер.

Отреагировали не только госструктуры. Китайский болельщик "Арсенала" выложил в соцсети Weibo видео, на котором сжигает футболки Озила.

В комментариях десятки фанатов написали, что сделают так же. Некоторые просто постят фото с футболкой полузащитника и подписью "Какое разочарование".



Портрет Озила возле мусорника / Фото с Weibo