#першийтемношкірий: нардеп Жан Беленюк сделал первое фото в Раде

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/BBCnewsUkrainian

Украинский борец Жан Беленюк опубликовал фото из зала заседаний Верховной Рады Украины, где вместе с другими коллегами 29 августа принял присягу.

В своих соцсетях Жан Беленюк, который в Раду попал от партии "Слуга награду", опубликовал фото с хэштегом "#першійтемношкірій".

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Украинцы! Покажите это фото всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил в Украине! #першійтемношкірій,
– написал Жан.

Также Жан Беленюк ответил на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины. В частности, он заявил, что не планирует прогуливать заседания.

С чего вы взяли, что я буду прогуливать заседания Рады? Может, я отпуск возьму за свой счет. Откуда Вы знаете? А уже говорите, что я буду прогуливать, это неправильно,
– заявил Беленюк.

Беленюк поддерживает снятие депутатской неприкосновенности. В Верховной Раде Жан планирует отстаивать интересы украинского спорта.

Я отстаиваю позиции украинского спорта в стенах парламента. Потому что эта сфера, к сожалению, в упадке. Мало финансирования, мало внимания уделяют нашим спортсменам. При этом они занимают самые высокие места на мировой арене. Я был в Африке, они там знают Шевченко и Кличко из Украины. В Африке, где телевизоров не так много, но они знают этих спортсменов,
– сказал Беленюк.

Беленюк в парламенте Украины будет работать в комитете по вопросам социальной политики. Кандидат в депутаты и чемпион мира по борьбе заявил, что уже находится в комитете.

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Теги: Новости политики Слуга народа Новости Спорта Спорт Верховная Рада Открытие Верховной Рады Жан Беленюк
Источник: skrypin.ua
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