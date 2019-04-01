Пилот Renault едва не ударил током болид во время гран-при Бахрейна

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Пилот Renault едва не ударил током болид во время гран-при Бахрейна

Пилот Renault Даниэль Риккардо на гран-при Бахрейна сошел за четыре круга до конца гонки. При этом он мог пострадать от собственного болида.

После гонки оказалось, что команда попросила Риккардо не касаться автомобиля, чтобы избежать риска поражения током, сообщает motorsport.com.

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После остановки на входе во второй поворот из-за "проблем с мотором" в машине загорелся красный предупредительный сигнал, оповещающий о сбоях в работе системы рекуперации энергии. Машина стала "опасной" в смысле риска получения удара током. В Renault сказали Риккардо выключить мотор и электрическую систему и "выпрыгнуть из машины".

Именно поэтому пилот не закрепил руль после того, как покинул болид. Он опасался получить удар током.

Стоит добавить, что Риккардо сошел дважды подряд. Перед тем не сумел закончить гонку и на гран-при Австралии.

Гран-при Бахрейна выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes. Шарль Леклер на Ferrari из-за проблем с болидом стал лишь третьим.

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Теги: Renault Renault Новости Спорта Даниэль Риккардо Формула-1 Спорт
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