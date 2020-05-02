Пьяный аргентинский футболист устроил смертельное ДТП: видео трагедии

Аргентинский футболист Родриго Идальго стал виновником смертельного ДТП.

Видео трагедии попало на камеру видеонаблюдения и было опубликовано на YouTube, пишет 24 канал.

Смотрите также Российский футболист устроил ДТП, пытаясь скрыться от полицейской погони: видео

24-летний футболист пьяным сел за руль своей машины и на большой скорости сбил насмерть 60-летнего мотоциклиста.

Мужчина скончался на месте, а виновника аварии сразу задержали на 120 дней до вынесения приговора. У футболиста есть возможность выйти под залог, но потом ему грозит 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео аварии с Родриго Идальго

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24