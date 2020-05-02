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Пьяный аргентинский футболист устроил смертельное ДТП: видео трагедии

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Смертельное ДТП с футболистом
Смертельное ДТП с футболистом / Скриншот

Аргентинский футболист Родриго Идальго стал виновником смертельного ДТП.

Видео трагедии попало на камеру видеонаблюдения и было опубликовано на YouTube, пишет 24 канал.

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24-летний футболист пьяным сел за руль своей машины и на большой скорости сбил насмерть 60-летнего мотоциклиста.

Мужчина скончался на месте, а виновника аварии сразу задержали на 120 дней до вынесения приговора. У футболиста есть возможность выйти под залог, но потом ему грозит 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео аварии с Родриго Идальго

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Аргентина Новости Спорта Аварии и ДТП Футбол Спорт
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