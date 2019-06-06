Почему Владимир Кличко не выйдет на ринг в 2019 году

Украинский боксер Владимир Кличко пока официально не принял предложение стриминговои платформы DAZN о трех боях в 2019 году. Но может выйти в ринг позже.

Напомним, DAZN предлагало Владимиру Кличко 80 миллионов долларов за победу в трех боях. Но все они должны были состояться в 2019 году. При этом следующий бой проводили только при условии победы в предыдущем. Но Кличко так и не согласился, поэтому провести все три боя в 2019 году уже не удастся.

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Но как минимум один официальный бой Владимир Кличко таки проведет, убеждает Sport Arena. По их данным, боксер хочет побить рекорд Джорджа Мартина, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет, 9 месяцев и 16 дней. В ноябре 1994 года он победил Майкла Мурера. И это абсолютный рекорд в супертяжелом весе. И его хочет побить Кличко.

Любая боксерская федерация может предоставить Владимиру Кличко чемпионский бой, если он захочет вернуться в ринг. Но если украинец хочет побить рекорд, то он должен провести бой не раньше 11 января 2022. Тогда Владимиру Кличко исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней.

Если бы Кличко решил вернуться в профессиональный бокс в 2019 году, то до этой даты (когда можно было бы побить рекорд) ему бы пришлось провести бы как минимум 5-6 боев. А его соперниками бы тогда выступили Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа. И выиграть у них. Хотя двум из них (Фьюри и Джошуа) он проиграл.

В 2017 году Владимир Кличко завершил карьеру боксера: чем он занимается сейчас?

После завершения профессиональной карьеры боксера он начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change & Innovation Management.



В 2018 году Владимир представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.