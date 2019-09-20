Полузащитник сборной Украины Степаненко пожаловался, что его дети не понимают украинского языка

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / ФК "Шахтер"

Полузащитник Тарас Степаненко родился в Донецкой области. Свою профессиональную карьеру начинал в Запорожье. Только после этого перебрался в "Шахтер". Сейчас его семья живет в Киеве. Однако дети Тараса Степаненко имеют проблему с украинским языком.

По словам футболиста, его дети не понимают украинский язык. Однако он пытается их учить. Об этом сам Степаненко признался в интервью youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Я был на мультфильме "Король лев". Единственное, что делал – это переводил детям с украинского на русский язык. У нас русскоязычная семья. Поэтому я жене сказал, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском языке. Меня воспитали в русскоязычной семье, в школе все было русскоязычное, в университете. Поэтому так сложилось. Понимаю украинский язык, могу разговаривать. Не так, чтобы "речь лилась". А дети не понимают. Приходит время школы, и я настаиваю, чтобы они читали и разговаривали на украинском языке,
– рассказал Тарас Степаненко.

Напомним, у Тараса Степаненко трое сыновей. Ярослав родился в 2013 году, Святослав – в 2015 году, а младший Мирон – в 2017 году.

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Видео разговора Степаненко о детях – с 11:01

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Украинский язык
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