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Президент УПЛ Гримм заявил, что покинет свой пост

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Томас Гримм / 112.ua

Президент Украинской Премьер-Лиги Томас Гримм не будет переизбираться на пост главы УПЛ. Об этом заявил сам швейцарский глава УПЛ.

Томас Гримм, который возглавил УПЛ в апреле 2018 года, заявил, что 6 апреля 2020 года премьер-лига получит нового президента.

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Знаю, что моя каденция заканчивается 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться. 6 апреля УПЛ получит нового президента,
– цитирует Гримма Tribuna.com.

По информации Sport Arena, из сезона 2019/2020 обязанность оплаты работы Гримма перешла от Украинской ассоциации футбола к клубам УПЛ.

Они оплатили работу президента до конца 2019 года, а решение о продлении выплат в 2020 году еще не принято.

Если клубы примут решение не платить зарплату Гримму, он может покинуть свой пост досрочно.

По информации СМИ, в Украине Гримм получает зарплату в размере 20 тысяч евро в месяц, или 240 тысяч евро в год. Швейцарец приезжает в Украину лишь раз в три недели и только на три дня.

Главным претендентом на пост президента считается бывший вице-президент Львовского "Руха" Александр Шевченко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ
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