Известный футбольный клуб заявил о мировом сборе средств для восстановления Нотр-Дама

Французский футбольный клуб ПСЖ инициирует сбор средств среди болельщиков во всем мире на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара.

ПСЖ поможет в восстановлении Нотр-Дама – с таким заявлением выступил футбольный клуб.

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"Клуб уже начал объединять всех своих ключевых совладельцев, основных партнеров и огромное сообщество фанатов в Париже и за рубежом, чтобы принять участие в ряде инициатив – мероприятий по сбору средств, которые станут частью огромной кампании по восстановлению собора в последующие годы", – говорится в заявлении ПСЖ.

В частности, клуб инициирует сбор средств среди своих болельщиков во всем мире для восстановления здания пострадавшего от пожара.

ПСЖ поддержат реконструкцию Нотр-Дама,

– говорится на странице клуба в твиттере.

Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 квітня 2019 р.

Чтобы спасти памятник мировой культуры уже собрали более 700 миллионов евро. И сбор средств будет продолжаться.

Кто уже пожертвовал деньги или заявил об этом:

– 100 миллионов евро пожертвовали семья Бетанкур-Мейер и группа компаний L'Orеal

– 200 миллионов евро дает французский миллиардер Бернар Арно и его группа компаний LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton

– 100 миллионов евро пожертвовала семья французских миллиардеров Пино, в частности – Франсуа-Анри Пино, владелец футбольного клуба "Ренн"

– 100 миллионов евро также выделяет французский транснациональная нефтегазовая корпорация Total

– 50 миллионов евро пожертвует городской бюджет, заявила мэр Парижа Анна Идальго

– генеральный директор Apple Тим Кук также заявил, что пожертвует определенные средства

Что известно о пожаре в Нотр-Даме

Пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.

Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть собора, расположенную на значительной высоте.

Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда были вынесены. Это то, что спасали в первую очередь.

Видео о пожаре в Нотр-Даме



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