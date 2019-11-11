Кто поддержал Тайсона после расистского скандала в матче "Шахтер" – "Динамо"

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Кто поддержал Тайсона после матча Шахтер – Динамо 10.11.2019
Тайсон / ФК "Шахтер"

Немало известных футболистов (но не только они) выразили поддержку футболисту донецкого "Шахтера" Тайсону. Его изъяли в матче против "Динамо", когда он показал неприличный жест фанатам после расистских выкриков. Покидал Тайсон поле со слезами на глазах.

Больше об этом: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

Сразу после матча Тайсон опубликовал сообщение в Instagram. Там он выложил фото, как показывает неприличный жест в сторону болельщиков. Фото сопровождает текст.

"Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви". Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в данный момент. Но мы рано учимся быть сильными и готовы драться. Бороться за наши права и равенство. Моя роль – драться, бить в грудь, идти с поднятой головой и всегда продолжать бороться. В расистском обществе недостаточно не являться расистом, мы должны быть антирасистамы. В футболе должно быть больше уважения, в мире должно быть больше уважения. Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму", – написал Тайсон.

К слову: Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Слова поддержки в комментариях высказали немало футболистов и музыкантов. Почти все они – из Бразилии. Среди них бывший игрок "Шахтера" (а теперь "Ювентуса") Дуглас Коста и его партнер Данило, "горняки" Веллингтон Нем и Майкон, экс-игрок "Динамо" Бетао, игроки "МанСити" Фернандиньо и Габриэль Жезус, Бернард и Виллиан, которые тоже выступали за "Шахтер", защитник Миранда, полузащитник Алекс Теллес и многие другие известные личности. Также пост прокомментировал официальные аккаунты донецкого "Шахтера" и бразильского "Интернационале".

Многие игроки также изложили свои слова поддержки в Stories. Среди них и звездный нападающий ПСЖ Неймар.

 Как это было: Звездный футболист Неймар поддержал бразильцев "Шахтера" после скандала в матче с "Динамо"

Фернандиньо выложил отдельный пост об этом. "Не все, с чем мы сталкиваемся, может быть изменено. Но ничего не меняется, если мы с этим не сталкиваемся. Мы вместе".

Осудила расизм и популярная ведущая Янина Соколова.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Расизм Расизм на матче Шахтер – Динамо
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