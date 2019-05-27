Разные матчи "Динамо" и "Шахтера", обострение борьбы за ЛЕ и выживание: итоги 31 тура УПЛ

Несмотря на то, что в УПЛ уже известны обладатели наград, интрига в чемпионате продолжается. И решится все лишь в последнем туре.

Обострение борьбы за выживание

Матчи нижней топ-6 состоялись одновременно. А развязки у них были непредсказуемы. И они так и не дали ответа, кто вылетает из УПЛ напрямую, а кто будет играть переходные матчи. Пока себе место в чемпионате на следующий сезон гарантировали "Ворскла" и "Десна".

Мог в этом перечне быть и "Олимпик". Если бы выиграл у "Карпат" во Львове. И даже выиграл. Но впоследствии уже "Карпаты" выиграли у соперников 3:1. И удержать победу не смогли. Как и в предыдущем матче между этими командами, "зелено-белые" пропустили два мяча в конце встречи. Только в этот раз все обошлось ничьей.

Про сам матч: "Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью, забив шесть голов

Но именно после этого тренер "Карпат" Фабри Гонсалес заявил, что готов уйти в отставку. И объяснил свое решение.

Не менее интересные матчи состоялись в Чернигове и Полтаве. В первом "Десна" принимала "Арсенал-Киев", а во втором "Ворскла" играла против "Черноморца". Удачнее всего эти матчи сложились для одесской команды – они победили, а их соперники проиграли.

"Черноморцу" нужно было побеждать, чтобы не отпустить от себя соперников. В случае их поражения и победы "Арсенала", именно "моряки" вылетали напрямую в Первую лигу. И голы Коваля и Танчика принесли победу одесситам. Между этими голами был точный удар Коломойца (нападающий наконец нашел "свою игру" под конец сезона). И матч полтавская команда заканчивала в меньшинстве.

Как это было: "Черноморец" одержал важную победу в матче с "Ворсклой"

Что касается "Арсенала", то киевская команда полностью проиграла матч "Десне". Немотивированные "северяне" значительно активнее провели матч, и могли забивать еще в начале встречи. Но Денис Фаворов не реализовал пенальти. Зато забил Богданов. Этот гол стал единственным в матче, который и отправил "канониров" на последнее место в турнирной таблице.

А вот и видео, где "Десна" уверенно победила "Арсенал-Киев" и опустила киевлян на последнее место в УПЛ

Поэтому интрига за сохранение места в УПЛ продолжается. Так и не решено, кто будет играть переходные матчи – "Карпаты" или "Олимпик".

Как будут распределяться места в турнирной таблице?Согласно статье 22 Регламента соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ "Определение мест команд в соревнованиях", в случае равенства очков у двух и/или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

3.1. большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

3.2. лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

3.3. большее количество забитых мячей между этими командами;

3.4. лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3.5. большее количество забитых мячей во всех матчах

К слову: Определились две команды из Первой лиги, которые сыграют переходные матчи за выход в УПЛ

"Заря" выигрывает первую битву за четвертое место

Единственная интрига в верхней шестерке – кто займет четвертое, а кто пятое место. Претендентов только двое – "Заря" и "Мариуполь". После 31-го тура лучшая ситуация у луганской команды. Ведь она обыграла дома "Александрию". Хотя и пропустила первый немного курьезный гол, когда ошиблась защита.

Как это было: "Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место

"Мариуполь" же имел мало шансов против "Шахтера". Пусть "горняки" вышли в экспериментальном составе на эту игру (часть бразильцев получила отпуск ранее). Так, за донецкую команду дебютировал 17-летний вратарь Трубин. Но "Мариуполь" в этом матче не смог рассчитывать на арендованных у "Шахтера" игроков. Поэтому даже полностью заявку на игру команда Бабича не смогла собрать.

Относительно матча, то все четыре гола были забиты во втором тайме. Хет-трик оформил Дентиньо. Еще один гол забил Тете.

Посмотрите, как "Шахтер" разгромил "Мариуполь", забив четыре гола

Единственный матч в этом туре, который не имел никакого турнирного значения – "Динамо" – "Львов". Перед игрой киевляне представили форму на следующий сезон. Как и было обещано, на ней автограф Валерия Лобановского.

Сам матч мог закончиться несколько неожиданным результатом. Ведь "Львов" вышел вперед уже на 16-й минуте матча. "Динамо", которое тоже играло в экспериментальном составе (из-за травм и дисквалификаций), сумело вырвать победу аж в конце встречи. Забивали Беседин и Бурда. А две результативные передачи на свой счет записал Де Пена.

Видео голов, как "Динамо" одержало волевую победу над "Львовом"

Итоги

Поэтому на 32-й тур команды оставили немало интересного. "Мариуполь" будет принимать "Зарю". И лишь победа гарантирует азовцам четвертое место и старт с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В противном случае придется стартовать со второго квалификационного раунда. Матч состоится в четверг, 30 мая.

Перед этим 29 мая сыграют матчи в нижней шестерке. "Арсенал" будет принимать "Карпаты", "Ворскла" – "Олимпик", а "Черноморец" – "Десну". Вероятных вариантов итоговых мест немало. Но "Арсенал" и "Черноморец" не избегут переходных матчей, а "Карпаты" не вылетят напрямую. Да и "Олимпик" не может чувствовать себя уверенным. Им тоже надо набирать очки.

Это надо увидеть: Команда Первой лиги забила 10 голов в ворота соперников

Матчи 30 мая "Львов" – "Шахтер" и "Александрия" – "Динамо" уже не будут иметь никакого значения для турнирной таблицы.