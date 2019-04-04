Результативная игра Леня помогла "Атланте" победить участника плей-офф: видео

3 Читати новину українською
Алексей Лень
Алексей Лень / twitter.com

Команда украинского баскетболиста Алексея Леня "Атланта" одержала очередную победу в регулярном чемпионате НБА, хоть уже и потеряла шансы выйти в плей-офф.

Атланта – Филадельфия 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)

Смотрите также: Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео

В первой четверти команды по очереди выходили вперед, но не позволяли друг другу оторваться. Самый большой гандикап за первые 12 минут заработали баскетболисты "Атланты" – 4 очка. На старте второй четверти хозяева паркета совершили рывок +9. Однако "Филадельфия", которая уже вышла в плей-офф, шаг за шагом начала сокращать отставание и даже вышла вперед. Однако на большой перерыв с преимуществом в четыре очка пошла именно "Атланта".

После перерыва ситуация не изменилась. "Атланта" вела игру, и гостям пришлось быть в роли догоняющего. На старте последней 12-минутки преимущество команды Леня было всего 2 балла, однако им удалось развить успех. Баскетболисты "Атланты" совершили рывок +13 и выиграли матч с разницей в 8 очков.

Украинский баскетболист Алексей Лень вышел в старте и сыграл всего 14 минут. В его активе 11 очков и 3 подбора.

Отметим, что этой ночью свой матч сыграл и "Детройт", где выступает украинец Святослав Михайлюк. Однако наш баскетболист в очередной раз не сыграл, а его команда проиграла "Индиане" 89:108.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
1661
Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень NBA
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Бавария" в Кубке пропустила четыре гола от команды из второй лиги: видео
сегодня 10:34 "Бавария" в Кубке пропустила четыре гола от команды из второй лиги: видео
54
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
960
"Мариуполь" одержал волевую победу в матче против "Львова": видео
3 апреля 21:51 "Мариуполь" одержал волевую победу в матче против "Львова": видео
123
Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
3 апреля 15:12 Украинец Лень вошел в историю НБА, забросив 1000-й трехочковый "Атланты" в сезоне: видео
60
Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
3 апреля 12:02 Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
324
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук