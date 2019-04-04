Результативная игра Леня помогла "Атланте" победить участника плей-офф: видео

Команда украинского баскетболиста Алексея Леня "Атланта" одержала очередную победу в регулярном чемпионате НБА, хоть уже и потеряла шансы выйти в плей-офф.

Атланта – Филадельфия 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)

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В первой четверти команды по очереди выходили вперед, но не позволяли друг другу оторваться. Самый большой гандикап за первые 12 минут заработали баскетболисты "Атланты" – 4 очка. На старте второй четверти хозяева паркета совершили рывок +9. Однако "Филадельфия", которая уже вышла в плей-офф, шаг за шагом начала сокращать отставание и даже вышла вперед. Однако на большой перерыв с преимуществом в четыре очка пошла именно "Атланта".

После перерыва ситуация не изменилась. "Атланта" вела игру, и гостям пришлось быть в роли догоняющего. На старте последней 12-минутки преимущество команды Леня было всего 2 балла, однако им удалось развить успех. Баскетболисты "Атланты" совершили рывок +13 и выиграли матч с разницей в 8 очков.

Украинский баскетболист Алексей Лень вышел в старте и сыграл всего 14 минут. В его активе 11 очков и 3 подбора.

Отметим, что этой ночью свой матч сыграл и "Детройт", где выступает украинец Святослав Михайлюк. Однако наш баскетболист в очередной раз не сыграл, а его команда проиграла "Индиане" 89:108.

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