"Робот" нанес первый удар в матче чемпионата России. Но это оказался переодетый мужчина

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"Робот Алеша" в матче ЦСКА – Оренбург
"Робот Алеша" в матче ЦСКА – Оренбург

Матч чемпионата России по футболу в Москве между ЦСКА и "Оренбургом" открывал "робот Алеша". Ему доверили нанести первый удар в матче. Но это оказался не робот, а переодетый в костюм человек.

Перед началом матча диктор на стадионе пригласил "работа Алешу" нанести первый удар. Он вышел и пробил по мячу с центра поля. Комментаторы во время матча тоже назвали его "роботом Алешей" и "искусственным интеллектом".

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"Робот Алеша" наносит первый удар в матче ЦСКА – Оренбург

Однако впоследствии оказалось, что это никакой не робот. А человек, переодетый в костюм. Стоит такой костюм 250 тысяч рублей. А компания, которая производит такие костюмы, также производит костюмы героев американских блокбастеров. Кроме того, "работа Алешу" можно заказать к себе на корпоратив.

При этом крментаторы матча знали, что это не робот. Но продолжали говорить в эфире, что это "робот Алеша".

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К слову, этот "робот Алеша" похож на другого "работа", который уже был в эфире российских СМИ. Речь идет о "работе Борисе", о котором сделал сюжет телеканал "Россия 24". Однако тогда он тоже оказался человеком, переодетым в костюм.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Курьезные новости робототехника Новости России Футбол
Источник: 24 Канал
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