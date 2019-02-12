Рома – Порту: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

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Рома - Порту: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Рома – Порту: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов / twitter.com/officialasroma

Прошлогодний обидчик "Шахтера" итальянская "Рома" в плей-офф Лиги чемпионов встретится с португальским "Порту". Посмотреть поединок 1/8 финала Лиги чемпионов можно будет в Украине.

Показ матчей Лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на последнем и будет транслироваться матч "Рома" – "Порту". Начало трансляции – в 21:50. Кроме того, в 21:30 на телеканале "Футбол 1" стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Рома" – "Порту" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Рома" – "Порту" состоится во вторник, 12 февраля. Начало встречи – в 22:00. Результат и видео голов – читайте на Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Рома
Источник: 24 Канал
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