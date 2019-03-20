Роналду пожертвовал "Ювентусом" ради матча с Украиной: как это повлияет на игру в Лиссабоне

Уже в эту пятницу, 22 марта, сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020. Сыграть подопечным Андрея Шевченко предстоит с действующими чемпионами Европы – португальцами. Матч состоится на выезде, что, конечно, еще больше усложняет задачу.

В то же время, за спиной нашей команды отбор на ЧМ-2018 и несколько контрольных поединков, так что состав можно считать вполне сыгранным. Тренерский штаб отлично понимает возможности своих футболистов и как лучше подготовиться к матчу с Португалией.

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Соперник более чем серьезный, и дело даже не в их титуле. В составе португальской сборной даже без учета Криштиану Роналду собрано много квалифицированных исполнителей из именитых европейских клубов. Портал transfermarkt оценивает команду в 692 миллиона евро, в то время как украинскую сборную – в 114,65 миллиона евро.

Роналду, кстати, со всей серьезностью подходит к матчу с Украиной. Он даже попросил главного тренера "Ювентуса" не использовать его в матче Серии А против "Дженоа". Футболисту пошли навстречу, после чего туринцы впервые проиграли в текущем чемпионате – 0:2. Безусловно, с Роналду шансы на победу возрастают у любой команды. Сейчас аналитики Parimatch оценивают выигрыш португальцев в 63% (23% на ничью и 14% – на победу сборной Украины).

Главная потеря команды Андрея Шевченко – это травма Андрея Ярмоленко. Впрочем, за прошедшие с тех пор 5 месяцев тренерский штаб "подлатал" боевой состав сборной. Снова получили вызов Эдуард Соболь и Роман Безус, для которых это явно должно стать дополнительной мотивацией. Александр Зинченко, играя за "Манчестер Сити", продолжает набирать форму. А форвард "Гента" Роман Яремчук накануне отметился дублем в чемпионате Бельгии, – ожидаем, что и с португальцами он продолжит свою голевую серию.

Вполне возможно, что дебютный матч в составе сборной нашей страны проведет Жуниор Мораес, который принял украинское гражданство. Несомненно, это хорошее усиление атакующего потенциала команды Шевченко. Ждем дебютный гол украинского бразильца?

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Напомним, для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Но даже если этого не произойдет, у сборной Украины будет еще шанс пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций УЕФА, которые состоятся в марте следующего года.