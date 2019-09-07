Россия вернула украинских пленных: как реагировали наши спортсмены

В субботу, 7-го сентября, в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами 35 украинцев вернулись домой из российского плена. Украина выдала России тоже 35 человек, при этом часть из них – украинские граждане. Украинские спортсмены также отреагировали на возвращение своих земляков в Украину.

"Новость, которую ждала вся Украина!!! Украинцы вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц", – сообщила "Александрия" в своем инстаграме.

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Чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный написал в инстаграме: "Лучшие новости! Поздравляем на родной земле".

Отреагировал на возвращение украинских пленных борец Жан Беленюк, который является депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа". "Это еще одна значительная победа для всех нас", – написал Жан.

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"Радуемся вместе с семьями 35 героев и всей страной!", – говорится в фейсбук футбольного клуба "Минай".

Один из моряков, Андрей Шевченко, вышел из самолета в футболке киевского "Динамо".

Видео как украинский моряк Андрей Шевченко в футболке "Динамо" выходит из самолета



Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала​

Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала