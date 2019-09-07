Россия вернула украинских пленных: как реагировали наши спортсмены

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Россия вернула украинских пленных: как реагировали наши спортсмены
/ facebook.com/president.gov.ua

В субботу, 7-го сентября, в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами 35 украинцев вернулись домой из российского плена. Украина выдала России тоже 35 человек, при этом часть из них – украинские граждане. Украинские спортсмены также отреагировали на возвращение своих земляков в Украину.

"Новость, которую ждала вся Украина!!! Украинцы вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц", – сообщила "Александрия" в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новина, на яку чекала вся Україна!!! ⠀ Українці повернулися на батьківщину у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб ⠀ Повний список звільнених: 1. Роман Сущенко. 2. Олег Сенцов. 3. Олександр Кольченко. 4. Володимир Балух. 5. Станіслав Клих. 6. Микола Карпюк. 7. Олексій Сизонович. 8. Павло Гриб. 9. Едем Бекіров. 10. Євген Панов. 11. Артур Панов. 12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ». 13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик. 14. Андрій Артеменко, старший комендор. 15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник. 16. Богдан Головаш, випускник ІВМС. 17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. 18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ». 19. Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь». 20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. 21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник. 22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. 23. Владислав Костишин, випускник ІВМС. 24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород». 25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь». 26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу». 27. Михайло Власюк, моторист-електрик. 28. Віктор Беспальченко, комендор. 29. Володимир Терещенко, комендор. 30. Євгеній Семидоцький, марсовий. 31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. 32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. 33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення. 34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення. 35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування. ⠀ СЛАВА УКРАЇНІ!

Допис, поширений ФК Олександрія / FC Olexandria (@fcolexandria)

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Чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный написал в инстаграме: "Лучшие новости! Поздравляем на родной земле".

Отреагировал на возвращение украинских пленных борец Жан Беленюк, который является депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа". "Это еще одна значительная победа для всех нас", – написал Жан.

Это важно: Обмен пленными состоялся: что об этом известно

"Радуемся вместе с семьями 35 героев и всей страной!", – говорится в фейсбук футбольного клуба "Минай".

Один из моряков, Андрей Шевченко, вышел из самолета в футболке киевского "Динамо".

Видео как украинский моряк Андрей Шевченко в футболке "Динамо" выходит из самолета

 


Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала​

Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала

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Теги: Обмен пленными Новости Спорта Спорт Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Заложники Дмитрий Пидручный Жан Беленюк
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