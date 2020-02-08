24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Российские спортсмены 30 раз за январь нарушили антидопинговые правила

24 Читати новину українською
Россияне продолжают нарушать антидопинговые правила / Sportbox

Три десятка случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования было выявлено Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в январе.

В 14 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 16 – о непредоставлении информации о местонахождении, сообщает ТАСС.

К слову: WADA обнаружила манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов России

По правилам всемирного антидопингового кодекса все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирование, обязаны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. Если правила доступности будут затронуты спортсменом трижды в течение 12 месяцев, он может получить дисквалификацию на срок до четырех лет.

Допинговый скандал с Россией

  • В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
  • 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
  • Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет. Среди этих соревнований – Олимпиады и Чемпионат мира по футболу-2022.
  • Если бы российская сборная пробилась на ЧМ-2022, то футболисты выступали бы под нейтральным флагом и каждый из них в отдельности проходил бы допуск на турнир.
  • У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
  • WADA отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства.
  • 5 февраля издание beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство решило отстранить сборную России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Однако ни ФИФА, ни WADA не подтвердили эту информацию. 
"Черта повесили, будь он неладен": россияне отреагировали на портрет Путина в лифте – видео 18+
сегодня
1008
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Допинг скандал в России Допинг
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 февраля 15:30 Артем Далакян – жертва войны в Нагорном Карабахе, украинский чемпион мира по боксу
Андрій Тудовші 108
7 февраля 11:27 Украина сыграет еще 3 товарищеских матча: кто станет соперником нашей сборной
Ігор Саджениця 191
сегодня 15:53 Игроки не реализовали девять пенальти подряд в игре за Суперкубок Японии – видео
Ігор Саджениця 67
7 февраля 19:46 Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе
Юрій Семенюк 262
7 февраля 18:57 Скандал с Зозулей в Испании: апелляцию "Райо" отклонили, матч доиграют при пустых трибунах
Юрій Семенюк 116
Новости
Больше новостей
Залиште відгук