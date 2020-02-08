Российские спортсмены 30 раз за январь нарушили антидопинговые правила

Три десятка случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования было выявлено Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в январе.

В 14 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 16 – о непредоставлении информации о местонахождении, сообщает ТАСС.

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По правилам всемирного антидопингового кодекса все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирование, обязаны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. Если правила доступности будут затронуты спортсменом трижды в течение 12 месяцев, он может получить дисквалификацию на срок до четырех лет.

Допинговый скандал с Россией