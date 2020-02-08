Российские спортсмены 30 раз за январь нарушили антидопинговые правила
Три десятка случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования было выявлено Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в январе.
В 14 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 16 – о непредоставлении информации о местонахождении, сообщает ТАСС.
К слову: WADA обнаружила манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов России
По правилам всемирного антидопингового кодекса все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирование, обязаны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. Если правила доступности будут затронуты спортсменом трижды в течение 12 месяцев, он может получить дисквалификацию на срок до четырех лет.
Допинговый скандал с Россией
- В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет. Среди этих соревнований – Олимпиады и Чемпионат мира по футболу-2022.
- Если бы российская сборная пробилась на ЧМ-2022, то футболисты выступали бы под нейтральным флагом и каждый из них в отдельности проходил бы допуск на турнир.
- У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
- WADA отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства.
- 5 февраля издание beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство решило отстранить сборную России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Однако ни ФИФА, ни WADA не подтвердили эту информацию.
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