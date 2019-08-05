Самый интересный матч 2-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24

Во втором туре УПЛ было немало интересных матчей. Не обошлось и без неожиданных результатов.

Так, "Колос" победил "Олимпик" и оказался среди лидеров чемпионата. Зато бронзовый призер предыдущего первенства "Александрия" стартовала с двух поражений. На этот раз проиграли "Мариуполю".

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Не знают вкуса победы и "Карпаты". При этом команда не забила ни одного гола. Теперь же "зелено-белые" проиграли "Шахтеру".

"Заря" сыграла свой четвертый матч за 11 дней. И три из них луганская команда выиграла. Устоял под их натиском "Днепр-1", поэтому имеем первую ничью в чемпионате.

"Динамо" сыграло два матча во Львове подряд. И одержало две победы. На этот раз разгромлен был "Львов". Феерический матч выдали "Десна" и "Ворскла".

Предлагаем читателям Спорт24 выбрать лучший матч 2-го тура УПЛ.