Сборная Украины по футболу может вернуться на легендарный стадион

В ближайшее время сборная Украины может увеличить количество городов, которые имели возможность принять матчи национальной команды.

Украинская ассоциации футбола будет рассматриваться возможность проведения официальных и товарищеских домашних матчей национальной команды Украины на восьми стадионах, среди которых ужгородский "Авангард" и полтавский стадион "Ворскла" имени Бутовского. Об этом сообщает Sport Arena.

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Эти стадионы могут принять товарищеские матчи сборной в период между 2020 и 2022 годами.

Другие стадионы, которые рассматриваются как возможные места проведения домашних матчей сборной Украины, в том числе и на официальном уровне, это НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" ( Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

Что известно об ужгородском "Авангарде"?

29 апреля 1992 года на стадионе "Авангард" состоялся первый официальный поединок сборной Украины по футболу, когда украинская команда проиграла в товарищеской встрече против сборной Венгрии со счетом 1:3. Единственный гол за Украину ударом со штрафного забил Иван Гецко на 90-й минуте встречи.

До 2016 года стадион был домашним стадионом местной футбольной команды "Говерлы". Отстроен в 2005 году.

Благодаря своей многофункциональности ужгородский стадион известен как легкоатлетический центр. Еще во времена СССР именно здесь в 1962 году прыгун через планку Валерий Брумель установил рекорд Европы, преодолев высоту 2,20 м.

Что известно о стадионе "Ворскла" имени Бутовского?

Стадион в городе Полтава, открытый в 1951 году. Построен на территории бывшего Полтавского ипподрома. Подвергся двум реконструкциям в 1968 – 1974 и 1995 – 2000 годах. Вмещает 24 795 зрителей. Является домашним стадионом ФК "Ворскла".

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