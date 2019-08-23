Сборная Украины по футзалу в сентябре проведет два товарищеских матча в Ивано-Франковске

С 22 по 24 сентября в Одессе состоятся международные товарищеские поединки с участием сборных Украины, Румынии и Грузии. Местом их проведения станет спорткомплекс КФС.

22 сентября сборная Украины сыграет против Румынии. 24 сентября запланирован матч против Грузии. Между этими поединками запланирована игра сборных Румынии и Грузии. Билеты на все три матча уже поступили в продажу.

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Напомним, что сборная Украины готовится к основному раунду отбора к ЧМ-2020. Поединки этой стадии состоятся 22-27 октября этого года. Соперниками сине-желтых будут Словения, Македония и Косово. По регламенту в элит-раунд пробьются две лучшие сборные квартета.