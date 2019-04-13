Шахтер – Заря: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Шахтер – Заря: где смотреть онлайн матч 13 апреля 2019 - УПЛ
Шахтер – Заря: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины примет "Зарю". Посмотреть поединок можно будет онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Заря" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

На данный момент "Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая "Динамо" на 7 очков. "Заря" – на пятом месте. Команды уже встречались в этом году. 16-го марта "горняки" победили "Зарю" в Запорожье.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Заря Шахтер УПЛ
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