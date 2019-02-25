"Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео

Центральным матчем 19-го тура УПЛ стало противостояние донецкого "Шахтёра" и "Александрии". "Горняки" еще в первом тайме забили два гола, обеспечив себе комфортное преимущество до конца матча.

Шахтёр – Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14 Мораес, 35

Нереализованный пенальти: Марлос, 78

Из-за участия "Шахтёра" в играх Лиги Европы, топ-матч 19-го тура УПЛ пришлось перенести на понедельник. Как и игру "Динамо", которое разгромило луганскую "Зарю".

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"Шахтёр" же ограничился лишь двумя голами в ворота соперников. Хотя мог забивать и больше. Начало победы положил Марлос. Полузащитник обыгрался с Тайсоном и в касание пробил мимо Панькова уже из пределов штрафной. При этом игрок "Шахтёра" в этом моменте после удара коленом попал в голову голкиперу "Александрии". Однако Панькив после этого удара сумел продолжить игру.

Удвоил преимущество "Шахтёр" тоже благодаря усилиям Марлоса. Только на этот раз игрок ассистировал. Он навесил на дальнюю штангу, где головой мяч за линию ворот переправил Мораес. Это пятнадцатый гол бразильца в чемпионате Украины.

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К концу тайма "Шахтёр" продолжал давить на ворота "Александрии" усилиями Тайсона и Марлоса. Однако в первом тайме больше забитых голов не было. Зато мяч побывал в сетке ворот Панькова во втором тайме после удара Тайсона. Но арбитр матча его не засчитал. Причина – рикошет от руки Марлоса в момент удара.

Второй тайм же начался с двойной замены в "Александрии" – главный тренер команды Владимир Шаран выпустил на поле Ситала и Микицея.

Марлос мог оформить дубль в этой игре. Именно он заработал пенальти, когда против него сфолил Дедечко. Но переиграть Панькова после удара с 11-метровой отметки не удалось.

В "Александрии" во втором тайме были моменты, чтобы забить. Но пробить Пятова ни Ковальца, ни Ситала с Пономарем так и не удалось.

"Шахтёр" без проблем побеждает и остается лидером УПЛ. Команда набрала 48 очков, что на 7 баллов больше, чем у киевского "Динамо". "Александрия" же осталась на третьей строчке. Их отставание от киевлян составляет 5 очков. Четвертую луганскую "Зарю" они опережают на 8 очков.