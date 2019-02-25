"Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео

81 Читати новину українською
Шахтер – Александрия: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019

Центральным матчем 19-го тура УПЛ стало противостояние донецкого "Шахтёра" и "Александрии". "Горняки" еще в первом тайме забили два гола, обеспечив себе комфортное преимущество до конца матча.

Шахтёр – Александрия 2:0
Голы: Марлос, 14 Мораес, 35
Нереализованный пенальти: Марлос, 78

Из-за участия "Шахтёра" в играх Лиги Европы, топ-матч 19-го тура УПЛ пришлось перенести на понедельник. Как и игру "Динамо", которое разгромило луганскую "Зарю".

Читайте также: "Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублю Шапаренко и Вербича: видео

"Шахтёр" же ограничился лишь двумя голами в ворота соперников. Хотя мог забивать и больше. Начало победы положил Марлос. Полузащитник обыгрался с Тайсоном и в касание пробил мимо Панькова уже из пределов штрафной. При этом игрок "Шахтёра" в этом моменте после удара коленом попал в голову голкиперу "Александрии". Однако Панькив после этого удара сумел продолжить игру.

Удвоил преимущество "Шахтёр" тоже благодаря усилиям Марлоса. Только на этот раз игрок ассистировал. Он навесил на дальнюю штангу, где головой мяч за линию ворот переправил Мораес. Это пятнадцатый гол бразильца в чемпионате Украины.

Читайте также: Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"

К концу тайма "Шахтёр" продолжал давить на ворота "Александрии" усилиями Тайсона и Марлоса. Однако в первом тайме больше забитых голов не было. Зато мяч побывал в сетке ворот Панькова во втором тайме после удара Тайсона. Но арбитр матча его не засчитал. Причина – рикошет от руки Марлоса в момент удара.

Второй тайм же начался с двойной замены в "Александрии" – главный тренер команды Владимир Шаран выпустил на поле Ситала и Микицея.

Марлос мог оформить дубль в этой игре. Именно он заработал пенальти, когда против него сфолил Дедечко. Но переиграть Панькова после удара с 11-метровой отметки не удалось.

В "Александрии" во втором тайме были моменты, чтобы забить. Но пробить Пятова ни Ковальца, ни Ситала с Пономарем так и не удалось.

"Шахтёр" без проблем побеждает и остается лидером УПЛ. Команда набрала 48 очков, что на 7 баллов больше, чем у киевского "Динамо". "Александрия" же осталась на третьей строчке. Их отставание от киевлян составляет 5 очков. Четвертую луганскую "Зарю" они опережают на 8 очков.

blog_ava
Я не бита на политической арене, – MARUV остро прокомментировала отказ от Евровидения-2019
сегодня
1394
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер УПЛ ФК Александрия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
сегодня 19:44 Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
146
Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
сегодня 18:13 Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
917
В каратэ нужно четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая
сегодня 16:30 В каратэ нужно четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 92
Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера
сегодня 15:51 Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера
115
Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео
сегодня 13:41 Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео
354
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук