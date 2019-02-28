"Шахтер" будет радикально бороться с расизмом и ксенофобией на трибунах

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Болельщики "Шахтера" в матче с "Айнтрахтом"
Болельщики "Шахтера" в матче с "Айнтрахтом" / shakhtar.com

Футбольный клуб "Шахтер" вводит новые правила покупки билетов на выездные матчи чемпионата Украины.

В "Шахтере" отметили, что относятся к безопасности и комфорту своих болельщиков как одному из приоритетов деятельности.

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"Клуб выступал и будет выступать против любых проявлений расизма и ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по каждому из признаков. Мы намерены бороться с пренебрежительным отношением отдельных болельщиков к другим зрителям, которые пришли на матч поддержать команду и получить заряд положительных эмоций", – говорится в сообщении на сайте "Шахтера".

Начиная от выездной игре 20-го тура УПЛ "Черноморец" – "Шахтер" (2 марта, Одесса, стадион "Черноморец") действуют новые правила покупки билетов на выездные матчи. Поклонники "Шахтера" могут купить билет только по паспортам и с фото болельщиков.

"Во время прохождения входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой и предъявить в случае обращения к нему сотрудника стадиона, ФК "Шахтер" и/или правоохранительных органов документ, удостоверяющий личность (таким документом может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего загранпаспорта, действующего водительского удостоверения)", – говорится в сообщении.

Отметим, что Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против донецкого "Шахтера" после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом". Одно из обвинений – в расизме.

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Теги: Новости Спорта Спорт УПЛ Шахтер Футбол
Источник: 24 Канал
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