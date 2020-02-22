Шахтер – Десна: прогноз букмекеров на центральный матч тура УПЛ

В воскресенье, 23 февраля, лидер чемпионата Украины "Шахтер" будет принимать "Десну" в рамках 19 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

"Шахтер" и "Десна" проводили зимнюю паузу на сборах в Турции. Черниговцы сыграли девять игр, в которых одержали 6 побед и две ничьи. Дончане сыграли на один матч меньше в "южной стране". Пять раз "горняки" побеждали и дважды разошлись миром с соперником.

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Для команды Каштру сезон уже восстановился в четверг. "Шахтер" одержал победу над "Бенфикой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Голами за донецкую команду отличились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Матч 19 тура УПЛ "Шахтер" – "Бенфика" состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало встречи – в 17:00

Шахтер – Десна. Прогноз букмекеров

По прогнозам букмекеров, победа "Шахтера" является явным результатом игры. Коэффициент на победу подопечных Каштру составляет 1,2. Успех черниговской команды оценивается в 13, а на ничью можно поставить с коэффициентом 7.

Матч ожидается достаточно результативным. Если вы считаете, что обе команды забьют, то данное событие оценивается коэффициентом 2,2.

"Шахтер" и "Десна" в своей истории встречались всего четыре раза и все матчи выиграли "оранжево-черные".