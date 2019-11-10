Шахтер – Динамо: где смотреть матч чемпионата Украины

В воскресенье, 10 ноября, "Шахтер" на своем поле сыграет с "Динамо" в рамках 14 тура украинской Премьер-лиги. Украинские фанаты могут просмотреть этот матч как по телевизору, так и онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы «Футбол 1" и "Футбол 2". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Динамо" покажет первый из них. Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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Перед началом матча в 16:25 на канале выйдет программа "Тур ONLINE". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии к матчу давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" и видео голов будет опубликован на сайте Спорт24.