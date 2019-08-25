Шахтер – Мариуполь: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

"Шахтер" в воскресенье, 25 мая, в Харькове примет "Мариуполь". Посмотреть матч 5-го тура чемпионата Украины можно онлайн и по телевидению.

Матчи "Шахтера" в чемпионате будут транслировать телеканалы «Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Шахтер" – "Мариуполь" в прямом эфире. Начало трансляции в 19:25, а сам матч начнется в 19:30.

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Смотреть онлайн "Шахтер" – "Мариуполь" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В предыдущем туре "Шахтер" на классе победил "Львов". В свою очередь "Мариуполь" отдыхал, поскольку поединок с "Динамо" было перенесено.

Сейчас "Шахтер" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. "Мариуполь" с четырьмя очками пока на восьмой позиции.

Результат матча "Шахтер" – "Мариуполь" читайте на сайте Спорт24.