24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

"Шахтер" выдвинул своего кандидата на пост президента УПЛ

- Читати новину українською
Михаил Метревели
Михаил Метревели / footballua.tv/ua

Донецкий "Шахтер" вслед за "Карпатами" выдвинул своего кандидата на пост президента УПЛ. Дончане поддержали эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаила Метревели.

О том, что "Шахтер" выдвинул кандидатуру Метревели сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также Президент "Динамо" предлагает революционное изменение в чемпионате Украины

В начале апреля Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Однако 17 апреля, когда официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ, единственным зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко.

Из-за того, что выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая, был продлен срок подачи заявок кандидатов.

Этим воспользовались львовские "Карпаты", которые выдвинули кандидатуру Олега Смалийчука.

Что известно о Метревели?

  • Метревели 50 лет. Он родился в Макеевке (Донецкая область).
  • Михаил – украинский спортивный журналист, телеведущий, медиа-менеджер, футбольный эксперт и функционер.
  • С 2010 до 2014 года занимал должности вице-президента по вопросам Евро-2012, Национальной телекомпании Украины (НТКУ), а затем и первого вице-президента НТКУ.
  • В 2018 году дебютировал и начал карьеру эксперта телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2", постоянный участник программы "Великий футбол".

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта УПЛ Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
29 апреля , 17:33 Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
Юрій Семенюк
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
29 апреля , 16:46 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема