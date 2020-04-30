"Шахтер" выдвинул своего кандидата на пост президента УПЛ

Донецкий "Шахтер" вслед за "Карпатами" выдвинул своего кандидата на пост президента УПЛ. Дончане поддержали эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаила Метревели.

О том, что "Шахтер" выдвинул кандидатуру Метревели сообщает "ТаТоТаке".

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В начале апреля Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Однако 17 апреля, когда официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ, единственным зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко.

Из-за того, что выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая, был продлен срок подачи заявок кандидатов.

Этим воспользовались львовские "Карпаты", которые выдвинули кандидатуру Олега Смалийчука.

Что известно о Метревели?

Метревели 50 лет. Он родился в Макеевке (Донецкая область).

Михаил – украинский спортивный журналист, телеведущий, медиа-менеджер, футбольный эксперт и функционер.

С 2010 до 2014 года занимал должности вице-президента по вопросам Евро-2012, Национальной телекомпании Украины (НТКУ), а затем и первого вице-президента НТКУ.

В 2018 году дебютировал и начал карьеру эксперта телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2", постоянный участник программы "Великий футбол".

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