"Шахтер" совершил камбэк в игре против "Зари" и уже побеждает: видео

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Шахтер – Заря: видео голов счет матча 14.09.2019 – УПЛ
Шахтер – Заря: результат матча и видео голов / zarya-lugansk.com

В субботу, 14-го сентября, "Шахтер" и "Заря" встречаются в рамках чемпионата Украины. "Заря" неожиданно забила два гола в первом тайме, но "Шахтер" не только восстановил равновесие, но и вышел вперед.

Шахтер – Заря 3:2

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60 – Юрченко, 10, Кочергин, 35

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Уже на 10 минуте матча подопечные Виктора Скрипника неожиданно вышли вперед. Луганчане навязали "горнякам" борьбу вблизи штрафной Андрея Пятова. Кочергин сделал прострел, который замкнул Юрченко – 1:0.

Видео гола Юрченко

В середине тайма "Заря" удвоила преимущество. Андрея Пятов покинул ворота и дончане ошиблись под прессингом "Зари". Кочергин издалека сумел переправить мяч в пустые ворота.

Видео гола Кочергина

Пропущенный гол разозлил команду Луиша Каштру и "Шахтер" побежал отыгрываться. Хозяевам удалась красивая многоходовка, которую точным ударом в угол ворот Шевченко завершил Тайсон. На перерыв команды ушли при счете 1:2.

Во втором тайме "Шахтер" еще дважды огорчил команду Виктора Скрипника. На 54 невероятный гол забил Марлос. Вывел вперед дончан Мораес.

Отметим, что за "Шахтер" дебютировал Евгений Коноплянка.

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Теги: Новости Спорта Спорт ФК Заря Шахтер Футбол УПЛ
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