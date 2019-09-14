"Шахтер" совершил камбэк в игре против "Зари" и уже побеждает: видео
В субботу, 14-го сентября, "Шахтер" и "Заря" встречаются в рамках чемпионата Украины. "Заря" неожиданно забила два гола в первом тайме, но "Шахтер" не только восстановил равновесие, но и вышел вперед.
Шахтер – Заря 3:2
Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60 – Юрченко, 10, Кочергин, 35
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Уже на 10 минуте матча подопечные Виктора Скрипника неожиданно вышли вперед. Луганчане навязали "горнякам" борьбу вблизи штрафной Андрея Пятова. Кочергин сделал прострел, который замкнул Юрченко – 1:0.
Видео гола Юрченко
В середине тайма "Заря" удвоила преимущество. Андрея Пятов покинул ворота и дончане ошиблись под прессингом "Зари". Кочергин издалека сумел переправить мяч в пустые ворота.
Видео гола Кочергина
Пропущенный гол разозлил команду Луиша Каштру и "Шахтер" побежал отыгрываться. Хозяевам удалась красивая многоходовка, которую точным ударом в угол ворот Шевченко завершил Тайсон. На перерыв команды ушли при счете 1:2.
Во втором тайме "Шахтер" еще дважды огорчил команду Виктора Скрипника. На 54 невероятный гол забил Марлос. Вывел вперед дончан Мораес.
Отметим, что за "Шахтер" дебютировал Евгений Коноплянка.