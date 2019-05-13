США лишь в овертайме победили Финляндию, Россия одолела Чехию: результаты матчей ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею 2019 в Братиславе и Кошице были сыграны очередные матчи группового этапа. В первом из них сошлись сборные США и Финляндии, во втором матче сыграли сборные России и Чехии.

США – Финляндия 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

В этом матче США вышли вперед уже на 50-й секунде встречи. Отличился Шей. На 10:36 Гудро удвоил преимущество своей сборной.

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Но еще в первом периоде финны сократили отставание. А за 32 секунды до конца второго периода счет на табло был равным – 2:2.

Учитывая, что в третьем периоде никому забить не удалось, командам пришлось играть овертайм. Там удача была на стороне США.

Россия – Чехия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

В параллельном матче Россия не имела проблем со сборной Чехии. Россияне забросили по шайбе в каждом из периодов. При этом третья шайба влетела в пустые ворота незадолго до конца матча. Это третья подряд победа сборной России на ЧМ по хоккею.

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