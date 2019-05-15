Стадион на крыше торгового центра: как выглядит незаурядное сооружение – фото, видео

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Стадион на крыше торгового центра в Белграде
Стадион на крыше торгового центра в Белграде / Кадр из видео

Уникальным стадионом обзавелся скромный футбольный клуб из Белграда (Сербия) "Вождовац".

Старую футбольную арену демонтировали в 2011-м и уже через два года клуб получил новый уникальный стадион.

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Новое сооружение по футбольным меркам не такое уж и большое (может вместить максимум 5 200 зрителей), но полностью соответствует стандартам УЕФА для проведения еврокубковых матчей.

В чем особенность стадиона?

Стадион "Вождовац" универсален тем, что расположен на крыше действующего торгового центра и является одной из немногих арен в мире, которые буквально размещены не на земле, а над ней.

На первых этажах 4-этажного торгового центра уместились магазины, кафе, рестораны, кинотеатр и двухуровневый паркинг.

стадіон Белград Сербія ТЦ
Стадион на крыше торгового центра в Белграде

стадіон торговий центр Белград Сербія Вождовац
Стадион может вместить более 5 тысяч зрителей

Архитекторы позаботились о том, чтобы футбольные болельщики создавали как можно меньше неудобств для посетителей ТЦ. Благодаря отдельным входам и выходам их дороги практически не пересекаются.

Строительство этого объекта обошлось в 50 миллионов евро.

Как выглядит футбольный стадион на крыше торгового центра: смотрите видео

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Новости недвижимости Строительство Сербия Крутые здания Белград
Источник: 24 канал
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