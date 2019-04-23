Тренера женской сборной Эквадора уволили после обвинения в сексуальных домогательствах

Федерация футбола Эквадора уволила главного тренера женской сборной Луиджи Пескароло. Причиной стало заявление в прокуратуру о сексуальном домогательстве, которое подала одна из футболисток.

Имя футболистки не называется. Однако журналисты издания Esporte сообщают, что она обвинила Луиджи Пескароло в том, что он требовал присылать ему фотографии интимного характера. Кроме того, по ее словам, главный тренер несколько раз пробирался в ее комнату, когда сборная находилась на сборах.

Читайте также: Педофилия в Ватикане: Папа Франциск подписал закон о наказании священнослужителей

Также уволен тренер по физподготовке Томас Арболеда и доктор Эктор Боркеса, которые подозреваются как соучастники.

"Представленная в прокуратуру жалоба содержит серьезные обвинения, которые должны стать предметом расследования, проведенного в соответствии с законом. Мы готовы предоставить все ресурсы для установления истины и решительно осуждаем любое поведение, которое может нарушать права других людей – особенно тех, кто находится в стадии становления", – говорится в заявлении федерации.

Читайте также: Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові

Луиджи Пескароло отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил, что подаст встречный иск. Сами обвинения он назвал ложью и клеветой.