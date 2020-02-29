У нас не сильно любят украинских футболистов: Артем Кравец про украинских болельщиков

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец сравнил отношение болельщиков в Турции и Украине.

По словам украинца, адаптация в клубе прошла удачно. Больше всего, что сразу понравилось Артему Кравцу то, как ведут себя турецкие болельщики.

Читайте также: Автобус с детской футбольной командой перевернулся в России: 1 человеку оторвало руку – фото, видео

Чувствую искреннюю поддержку, меня здесь любят и ценят. Дело не в том, что у "Динамо" такого не было. Здесь речь, скорее, обо всей Украине. Такая страна, у нас не сильно любят футболистов, особенно украинских. Такой поддержки, которую я ощущал в Турции, "Штутгарте", "Гранаде", в Украине не было,

– заявил в одном из украинских медиа Кравец.

В этом сезоне Кравец провел за "Кайсериспор" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.

Добавим, что в 2015 году было официально объявлено о переходе Артема в состав немецкого "Штутгарта" на условиях аренды.

После сезона, "динамовец" ненадолго вернулся в киевский клуб. Уже перед началом сезона 2016/17 Артему сообщили, что тренерский штаб "Динамо" на него не рассчитывает. Нападающий был отправлен в аренду в испанскую "Гранаду", где он сумел закрепиться в основе.

В январе 2018 года Артем Кравец официально перешел в турецкий клуб, где успешно сейчас выступает.