УАФ назвала следующий матч УПЛ, в котором будет работать система VAR

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На матче "Колос" – "Ворскла" будет работать VAR
На матче "Колос" – "Ворскла" будет работать VAR / Фото из открытых источников

В рамках 5-го тура в украинской Премьер-лиге VAR протестуют в Киеве на матче "Колос" – "Ворскла".

Главным судьей VAR будет Евгений Арановский, помогать ему будет Андрей Скрипка, а в качестве наблюдателя выступит Виктор Дердо.

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Главным же арбитром в поле будет Екатерина Монзуль с помощниками Зауром Курбановым и Дмитрием Козорезовым.

Ранее система VAR также работала в офлайн-режиме на другом киевском матче "Колоса" – против "Мариуполя" в первом туре (2:1 в пользу номинальных хозяев).

Напомним, что УАФ тестирует систему VAR в каждом туре чемпионата Украины по футболу. В июле сообщалось, что в онлайн-режиме VAR заработает в украинском чемпионате по второй части сезона Премьер-лиги.

Что такое VAR?Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

– нарушение правил при забитых голах;
– эпизоды с назначением пенальти;
– ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются);
– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, наказывается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки" судьи во время матча.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Ворскла ФК Колос
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