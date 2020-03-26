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Украинцем Зубковым интересуются клубы сразу из четырех европейских чемпионатов

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Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что итальянская "Сампдория" согласовала летний трансфер украинского хавбека "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Ранее была информация, что итальянский клуб заплатит за украинца 4,5 миллиона евро. При этом стоимость Александра по данным Transfermarkt составляет менее чем 1,5 миллиона евро.

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По нашей информации, у Зубкова есть предложения. Им интересуются клубы Италии, "Сампдория" точно там фигурирует. Также Германии, Бельгии и Дании. Из Дании это один из топов, команда, выступающая в еврокубках. "Ференцварош" и Ребров хотят оставить Зубкова, его аренда рассчитана до конца сезона. У венгерского клуба есть моральное право первой ночи. "Шахтер" будет первым рассматривать предложение от "Ференцвароша", а насколько оно устроит "горняков", покажут цифры,
– сказал Спиваковский.

  • Украинский нападающий прекрасно адаптировался в Венгрии, став одним из лидеров "Ференцвароша". В активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за команду Сергея Реброва.
  • За "Шахтер" футболист провел 23 матча, отметившись лишь одной результативной передачей. До "Ференцвароша" игрок также играл на правах аренды за "Мариуполь" в сезоне 2018/2019.
  • "Ференцварош" лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 49 очков после 21 сыгранного матча. В следующем туре команда Сергея Реброва, за которую выступает еще один украинец Игорь Харатин, сыграет 7 марта против "Залаэгерсега".
  • "Сампдория" в Серии А идет на 17 месте. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко. В ближайшем туре чемпионата Италии "Сампа" сразится с "Ромой" 8 марта.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Шахтер Новости Спорта Спорт Трансферы ФК Ференцварош
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