Украинцем Зубковым интересуются клубы сразу из четырех европейских чемпионатов

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что итальянская "Сампдория" согласовала летний трансфер украинского хавбека "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Ранее была информация, что итальянский клуб заплатит за украинца 4,5 миллиона евро. При этом стоимость Александра по данным Transfermarkt составляет менее чем 1,5 миллиона евро.

Читайте также По стопам Малиновского: талантливый воспитанник "Шахтера" заинтересовал топ-клуб Италии

По нашей информации, у Зубкова есть предложения. Им интересуются клубы Италии, "Сампдория" точно там фигурирует. Также Германии, Бельгии и Дании. Из Дании это один из топов, команда, выступающая в еврокубках. "Ференцварош" и Ребров хотят оставить Зубкова, его аренда рассчитана до конца сезона. У венгерского клуба есть моральное право первой ночи. "Шахтер" будет первым рассматривать предложение от "Ференцвароша", а насколько оно устроит "горняков", покажут цифры,

– сказал Спиваковский.